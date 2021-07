Halime til byvandringen: - Nu ved I mere om moskeen

Se billedserie Halime Yilmaz startede med at fortælle om moskeen ude i gården, før deltagerne gik ind i lokalerne.

Roskilde - 15. juli 2021

- Jeg håber, at når I går herfra i aften, så har I fået nyt og mere at vide om Roskildes moské i Allehelgensgade.

Sådan sagde rundviseren, Halime Yilmaz, da hun ved onsdagens by byvandring fortalte de langt over 100 deltagere om, hvad der foregår til hverdag i denne ganske store religiøse bygning.

Den 46-årige lærer på Tjørnegårdsskolen er i sig selv et bevis på den store udvikling, der er foregået blandt de tyrkiske indvandrere i Roskilde. Hun kom til landet som 1-årig og har siden gået på både Tjørnegårdsskolen samt Katedralskolen, før hun læste til lærer.

Samtidig er hun nu en af de tre kvinder, der er med i den valgte ledelse for Roskildes lokale moské, hvilket også ville have været utrænkeligt for ikke særligt mange få år siden.

Et kæmpe arbejde

Tilbage i 1989 købte tyrkerne i Roskilde et gammel autoværksted, der lå i baggården ved Allehelgensgade 11 B. Her blev indrettet et forholdsvis beskedent bederum og en lille café, men efterhånden blev pladsen helt utilstrækkelig.

- Derfor besluttede vi i 2009 gennem vores forening at ombygget til en ny og større moské, hvilket viste sig at være et kæmpe arbejde, før vi fik samlet nok penge og klaret prolemerne med forurening af grunden.

- Men det lykkedes, bl.a. være en stor indsats af den tidligere formand, byrådsmedlem Tuncay. Så vi er stolte af på denne måde at vise, hvordan vi også er blevet roskildensere med vores tro og traditioner, forklarede Halime.

- Vi gør også meget ud af at være åbne i forhold til resten af Roskilde. Døren er åben, og alle kan gå ind, når man bare respekterer reglerne på stedet.

- Her kommer f.eks. børne-institutioner, skoler, spejdere og mange andre grupper, som gerne vil vide mere om, hvad der sker i en moské. For os er dette gensidige kendskab en vigtig forudsætning for en bedre integration, konkluderede Halime Yilmaz.

Imamen til forhuset

Formanden for moskeen Yalcin Dagan deltog også i arrangementet og kunne bl.a. fortælle, at den religiøse imam, der hidtil har haft en bolig i selve moské-bygningen nu er blevet rykket frem i de renoveredere forhus.

På den måde er der i moske-komplekset skabt plads til, at de unge kan mødes og være sammen.

Før orienteringen og rundvisningen i moskéen havde den ene af byvandringernes tilrettelæggere Kaj V. Hansen fortalt om betydningen af at få sådan en stor forsamlingsbygning for en anden religion i en gammel bispeby som Roskilde.

