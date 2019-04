Halformand stopper efter 16 år

- Det har været hårdt, men det har også været sjovt. Jyllingehallerne står jo på et fundament af brændende ildsjæle. Det kan man godt mærke, når diskussionerne pågår. Men det er et privilegium at have lånt posten og hallerne i så mange år. Jeg synes jo, at kultur og idræt er det, der giver sammenhængskræften i vores lokalsamfund. Det er væsentligt for, at ældre kan holde sig i gang længere og undgå at blive ensomme, og det er lige så væsentligt for at give vores børn og unge en god start på livet. Jeg kunne aldrig være frivillig træner eller fodbolddommer, men hvis vi alle bidrager med lidt af den fritid, vi alle har, så bliver vores lokalsamfund til syvende og sidst et bedre samfund, fordi vi er der for at give til hinanden, siger Lars Lindskov, der i sin tid som formand både har været med til at fejre hallernes 40-års jubilæum og se hallerne brænde ned.