Hal-formand varmer op til et spændende efterår

Det er ikke fordi, Jyllingehallerne har prøvet at blive overrendt efter branden i 2014 og indvielsen af de nye haller i 2018, da coronaen har sat sin helt naturlige bremse for aktiviteterne.

Men nu er der lys for enden af corona-tunnelen, og formand for hallerne, John Petersson, lægger nu op til, at efteråret skal bruges til at få afsøgt mulighederne for eventuelt at udvide hallerne.