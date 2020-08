Hal 12s første sommerskole er populær - og kun startskuddet

Det koster 40 kroner årligt at være medlem i Hal 12, og 40 kroner i entré, når du ønsker at bruge hallen. Hvad den nye skateskole kommer til at koste, er endnu ikke sikkert. Sune Kristensen siger, at Hal 12 ikke skal tjene noget på skolen, og at det derfor skal være så billigt, at alle kan være med. Der kommer også til at være et par fripladser til de familier, der ikke har råd til at betale. Foto: Jørgen C. Jørgensen