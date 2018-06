Fot bare 30 år siden var der 15.000 ynglende hættemågepar i Roskilde Fjord. Nu er der under 100. Foto: Mik Foto: Mik

Hættemåger er på vej til at blive sjældne

Roskilde - 01. juni 2018 kl. 13:30 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens eksempelvis edderfugle og klyder stortrives og er i markant fremgang i Roskilde Fjord, er en hættemåge ved at være et særsyn. Det viser den seneste fugletælling, som er foretaget af Orbicon for Nationalpark Skjoldungernes Land.

For 30 år siden var der næsten 15.000 ynglende hættemågepar i fjorden. For to år siden blev der talt små 300 par, og nu er tallet under 100.

- Der er formentlig mange årsager til hættemågernes tilbagegang, og nogle af dem skal findes uden for fjorden, siger projektkonsulent Thomas Vestergaard-Nielsen fra Skjoldungernes Land.

I samarbejde med Aarhus Universitet er nationalparken nu gået i gang med at analyse alle de indkomne data for at finde forklaringerne på hættemågens tilbagegang.

