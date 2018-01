Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

Hætteklædte mænd på tyve-research

Roskilde - 24. januar 2018 kl. 09:53 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte undren hos en beboer på Klostereengen i Roskilde, da tre mænd tirsdag eftermiddag gik rundt i kvarteret iført sort tøj med hætterne over hovedet og anbrage ting og sager i indkørsler og havegange.

Det er før set, at tyve laver den slags afmærkninger for at kontrollere, om der er nogen hjemme, og derfor ringede den årvågne beboer til politiet.

Betjentene fik dog ikke fat i de mistænkte, men Midt- og Vestsjællands Politi sætter meget pris på den forebyggende nabohjælp.

- Det er en fremgangsmåde, vi har stiftet bekendtskab med tidligere, hvor der bliver brugt alt fra tomme øldåser i indkørslen til krydser på postkassen. Så det er faktisk godt spottet at se de tre mænd, der også har gjort sit for at camouflere sig, siger Martin Bjerregaard fra politiet.

De tre mænd har måske lugtet lunten og forduftet fra området, men det har haft sin effekt, idet der ikke er anmeldt nogen indbrud i Roskilde i løbet af tirsdagen.

De mistænkelige mænd er beskrevet som 35-40 år og iført sort tøj og rygsække. Hvis de har været på indbrudsrekognosering, kan det stadig betale sig at være lidt årvågen, eftersom metoden er anlagt på, at tyvene vender tilbage senere for at se, om genstandene er fjernet eller stadig ligger fremme, hvilket tyder på, at husets beboere er bortrejst.