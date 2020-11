U15 drengene fra Team Ramsø har fået en Kidz Sports Award for deres store engagement i hold og klub. Drengene flankres af Inga Skjærris og Frank Veje Jakobsen fra Roskilde Idræts Union, der står for uddelingen af priserne.

Hæder til unge sportsfolk

Foto: FotoErik/DK

Roskildes unge sportsfolk der kan og gør lidt mere end normalt inden for deres sport og klub har muligheden for at blive hædret med en Kidz Sport Award. I år var det planlagt, at priserne og hæderen skulle være uddelt i april til et større arrangement, med 300-400 fremmødte. Det kunne bare ikke lade sig gøre på grund af corona-virussens hærgen.