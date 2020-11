To af de tre legatmodtagere er set fra venstre Ann-Sofie Odgaard og Susanne Jørgensen. Herren i midten er Torben Rafn, som er uddannelsesansvarlig ved Roskilde Tekniske Skole og stand-in for prismodtageren Ida Leirviks, helt til højre ses Rolf Momberg, som er medejer af Brogaarden.

Hæder til tre dyrepasserelever fra Vilvorde

Brogaardens Trivselslegat er blevet tildelt til tre dyrepasserelever fra dyrepasseruddannelsen på Vilvorde i Roskilde. Eleverne har indleveret deres afslutningsopgave til bedømmelse inden for én af uddannelseslinjerne forsøgsdyr, zoo og hest. Eleverne afleverede den bedste opgave inden for deres område og fik ved legatuddelingen stor ros af dommerne for at præsentere konkrete forslag, der vil skabe mere trivsel hos heste og forsøgsdyr.

Brogaardens Trivselslegat, der er på 10.000 kroner til hver modtager, er indstiftet for at fremme trivsel og velfærd hos dyr. Eleverne på Roskilde Tekniske Skole (Vilvorde) har haft mulighed for at indlevere deres afslutningsopgave til bedømmelse. Opgaverne er blevet vurderet af tre uafhængige ekspertkomitéer med specialister inden for områderne forsøgsdyr, zoo og hest.