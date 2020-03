Bent Olslev var så begejstret for den spændende arkitektur på Roskilde Festival Højskole, at han blev smidt ud fra skolen, første gang han kiggede indenfor for at opleve den. I går var han tilbage, denne gang for at overbringe Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskildes bygningspris, som blev afsløret af borgmester Tomas Breddam. Foto: Steen Østbjerg

Hæder til arkitekturchokket

Der var engang, hvor Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde blev kaldt Bevaringsforeningen. I dag er det mere arkitektur, foreningen beskæftiger sig med, men de to ting gik op i en højere enhed, da foreningen uddelte sin årlige bygningspræmie.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her