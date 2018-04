Send til din ven. X Artiklen: Hæder til afdød ildsjæl? - Torben sagde altid »vi« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hæder til afdød ildsjæl? - Torben sagde altid »vi«

Roskilde - 09. april 2018 kl. 15:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forrige uge døde Jyllingehallernes første formand, Torben Sønderskov.

Det fik straks en anden aktiv Jyllinge-borger, Finn Mortensen, til at forslå, at pladsen foran Jyllingehallerne fik navn efter Torben Sønderskov, men i idrætsforeningen er man ikke meget for den model. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi er meget store tilhængere af, at vi hylder dem som gør en stor indsats for fællesskabet. Det gjorde Torben Sønderskov, men han gjorde det altid sammen med andre. Det fremhævede han også selv. Når jeg talte med ham, så talte han altid om det, »vi« gjorde. »Vi« byggede hallerne, eller »vi« renoverede Gulddysse Kulturgård. Torben var utrolig synlig i sit frivillige arbejde, men han gjorde det altid sammen med noget. Han var en del af et team af ligesindede, som alle ville noget med deres lokalsamfund, siger Lene Lindberg Nielsen, formand for Jyllinge-Gundsømagle Idrætsforening.

Hun nævner specifikt Børge Tømrer, som en fra den gruppe af folk, og de to hænger faktisk allerede i dag portrætteret i hallerne af en anden lokal Jyllinge-personlighed, maleren Jeppe Drews.

- Jeg er faktisk i tvivl, om Torben ville ønske at blive fremhævet på den måde, for selv om han var en drivende kraft, så var han det i mine øjne, som en del af et fællesskab, som han satte stor pris på, siger JGI-formanden.

Til gengæld er idrætsforeningen på vej med et tiltag, som skal synliggøre ildsjælene, når de nye haller åbner - forventeligt i juni måned.

- Vi vil gerne fortælle både hallernes og idrætsforeningens historien og hylde de mennesker, som har gjort en speciel indsats. Det er mit håb, at hver afdeling får et displayskab, hvor de kan fortælle om deres liv og ildsjæle. Vi ligger inde med rigtig meget billedemateriale, og det er mit håb, at udstillingen bliver permanent. Vi har i øjeblikket kontakt til RUC for at finde nogle studerende som kan arbejde med materialet, siger Lene Lindbjerg.