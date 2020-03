I en af de sidste sager, der blev afgjort, før Retten i Roskilde skruede ned på vågeblus, blev en 26-årig mand idømt 15 dagbøder for at have svinet adskillige politibetjente til med stor ihærdighed. Foto: Thomas Olsen

Haddock jr. på slap line

Han nåede dog ikke langt, før lovens lange arm fik fat i kraven på ham og erklærede ham for anholdt, og det tog han ikke pænt, men begyndte at kalde betjentene alskens ting.

Til de to mandlige betjente, der anholdt ham, sagde han blandt andet »bøsseluder!« lortehund!« »pansersvin!« »jeg knepper din mor!« »lortepanser!« og »fucking faggot!«, og den kvindelige betjent, der var med i patruljevognen, da han blev fragtet ind på politigården til afhøring og -køling, fik at vide, at »din fisse stinker af makrel« og at hun var en »klam luder.«