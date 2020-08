Se billedserie Rasmus Stokholm Clemmensen sætter en af de mange stole op i bunken. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hårdt weekendarbejde gav billige møbler til ny skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hårdt weekendarbejde gav billige møbler til ny skole

Roskilde - 02. august 2020 kl. 11:55 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny skole skal selvfølgelig bruge en del møbler, så Jesper Høyer Zacho fra Skolen Bifrost var hurtig, da han en torsdag aften så et opslag fra en friskole i København, der skulle ryddes.

Læs også: Ny skole er næsten klar til første skoledag

- Jeg ringede til ham, der stod for det, og var ude at se møblerne om fredagen. Der er tale om møbler, der er få år gamle. Vi fik at vide, at det var alt eller intet, fortæller Jesper Høyer Zacho.

Skolen Bifrost har første skoledag den 12. august i bygning 24 på RUC's område. Skolen har højtbegavede børn som målgruppe.

Jesper Høyer Zacho måtte sige til en masse frivillige, at de skulle ændre deres planer for weekenden for 400 stole og borde skulle pakkes ned i en container på Nørrebro og fragtes til Roskilde. Og containeren skulle køre flere gange.

- Et hold pakkede ned og et andet pakkede ud. 20-30 personer var i gang hele weekenden, siger Jesper Høyer Zacho.

Det var lidt flere møbler, end Skolen Bifrost skal bruge, så de har givet to klassesæt til Roskilde Lilleskole, og et bosted i Roskilde har fået 65 stole.

- De havde brug for stole, der kunne tørres af til deres auditorium. De to steder fik møblerne uden beregning, så har vi også givet noget tilbage, siger Jesper Høyer Zacho og fortæller, at med i handlen fik de nogle ruller med linoliumsgulv.

- Der var for 25.000 kroner, og det er mere, end vi gav for det hele, fortæller Jesper Høyer Zacho og viser nogle skabe, som skolen har fået doneret af Vestergaard Company i Gevninge.

relaterede artikler

Begavede børn skal gå i skole ved universitet 14. maj 2020 kl. 05:01

Ny skole skal være et frirum for begavede børn 21. december 2019 kl. 06:03

50 børn er klar til ny skole for højt begavede børn i Roskilde 21. december 2019 kl. 05:52