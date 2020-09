Hårdt og hyggeligt: Kunst 4040 vender tilbage

Hanne og Mogens Hørby er trætte, men glade efter at have fyldt Jyllingecentret med kunst fra torsdag til lørdag med udstillingen Kunst 4040. 15 kunstnere deltog i udstillingen, der oprindelig var planlagt til maj, men i stedet blev gennemført med fire måneders forsinkelse.

Mogens Hørby erkender, at der var lidt mere arbejde i Kunst 4040 end forventet, og at vejen dertil ikke var så snorlige som håbet.

- Omvendt må jeg erkende, at det var lidt mere end en succes, set i lyset af coronakrisen. Jeg må indrømme det var sjovt - det var hyggeligt og hårdt, siger han.

Arrangørerne glæder sig især over, at der var mange, som lagde vejen forbi udstillingen på centertorvet og tog en snak med kunstnerne.

- Jeg er vidende om, at der er en børnehave, som har prikket til en af udstillerne, Tomas Eriksson, og spurgt, om han vil levere nogle glade kunstværker til dem, for børnene var ikke til at tage væk fra hans stand, siger Mogens Hørby.