Henrik Agerlin er frivillig hos DGI Midt- og Vestsjælland og er med i kompetencegruppen, der er med til at arrangere de store forårsopvisninger. Foto: Per Christensen

Hårdt frivilligt arbejde bag Danmarks største forårsopvisning

- Der ligger meget koordinering bag. Det er en fordel, at mange af os har været med i teamet i mange år og har erfaringen. Vi har de første deadlines, som starter i september, hvor vi skal have en masse information ud til alle foreningerne på Sjælland. I december begynder vi at lægge programmet for de tre haller, siger Henrik Agerlin, frivillig hos DGI Midt- og Vestsjælland og medlem af kompetencegruppen, som er med til at arrangere stævnerne.