Hård kamp om billetterne til Roskilde Festival 2022

Roskilde - 09. juni 2021 kl. 13:33 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Hvis man vil have billet til Roskilde Festival 2022, gælder det om at være hurtigt ude. Ifølge Roskilde Festival har 94 procent af alle dem, der havde billet til festivalen i 2020 og 2021 valgt overføre at deres billet til næste års festival. Det viser tallene, efter at deadline for at få refunderet sin billet udløb.

- Og tusind tak for det! Vi er utroligt glade for jeres støtte. Det betyder, at det økonomiske fundament for næste års festival er ganske solidt, skriver Roskilde Festival på sin hjemmeside.

Det betyder samtidig, at der kun vil være få billetter tilbage, når salget åbner til efteråret. Festival råder derfor til, at interesserede skriver sig på ventelisten, så de får besked, når 2022-billetterne sættes til salg. Her gælder først til mølle-princippet, så man har også en chance, selv om man har skrevet sig sidst op på ventelisten.

Hvad angår Roskilde Festivals alternativ i år, endagsarrangementerne Summer Days, så er de også ved at være udsolgte. Lige nu er der kun billetter tilbage til dagskoncerterne fredag den 25. juni med Amina, FVN og Branco og søndag den 27. juni med Sulka, Víík og Bremer/McCoy, der begge afvikles klokken 12-17.

