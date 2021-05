Håndværkervurdering af våbenhus: Man skal være forsigtig med at ændre dateringen af historisk byggeri på stilladstømmer

Se billedserie Tømrer Lars Christiansen med foto fra 1920?erne, hvor man kan se, metoden med bomhuller bliver brugt til byggeriet af Christian IX?s kapel. Foto: Jan Partoft

Roskilde - 09. maj 2021

Genbrug har været helt almindeligt i middelalderen, og det kan have stor betydning for dateringen af Nordre Våbenhus på Roskilde Domkirke. Det mener tømrer Lars Christiansen, der jævnligt og siden 1986 har haft store som små arbejdsopgaver som håndværker i domkirken i kraft af hans ansættelse hos tømrermester Vagn Christiansen.

- Jeg mener, at man nok bør tøve lidt med at ændre bygherren på Nordre Våbenhus fra biskop Oluf Mortensen til den tidligere biskop Niels Jakobsen, som der er forslag fremme om, fortæller Lars Christiansen til Roskilde Avis.

Han mener ikke, at det er et klart bevis for, at våbenhuset er bygget i Niels Jakobsens tid som biskop, at to stykker egetømmer fra våbenhuset er blevet dateret til at være fra et egetræ, der er fældet i 1386. Oluf Mortensen har fået opført kirkens øvrige våbenhuse i sidste halvdel af 1400-tallet.

- I middelalderen var det meget almindeligt, at man genbrugte tømmer, og de to stykker har siddet i et par bomhuller, og ikke været en egentlig del af konstruktionen, fortæller Lars Christiansen.

- Genbrug af tømmer har jeg blandt andet set i forbindelse med de egetræsbjælker, der ligger under Raphaëlisorglet.

Gammel byggeteknik Bomhullerne, som de to egetræsbjælker har siddet i, er en del af fortidens byggeteknik. De blev brugt til at sætte bjælker i, der bar stilladset.

- Teknikken har været brugt langt op i 1900-tallet. Jeg har set det brugt som dreng, da der blev bygget på nabogrunden til mit barndomshjem på Platanvej, siger Lars Christiansen.

- Efterhånden som byggeriet skred opad, blev der lavet bomhuller til stilladset. Da byggeriet var færdigt, og stilladset blev taget ned, blev hullerne lukket.

- Man kan også se metoden på et gammelt billede fra domkirken, hvor man i begyndelsen af 1920'erne opførte Christian IX's kapel. Her kan man for øvrigt også se, at sikkerheden var ikke stor. Der er ikke rækværk på stilladset og håndværkerne på billedet bruger træsko.

Stadig solidt tømmer Teorien om at de to stykker glemte egetømmer fra Nordre Våbenhus kan være genbrug fra tidligere, bliver understøttet af at det ene stykke stadig sidder fast i muren. Det er stadig et stykke solidt tømmer.

- Jeg blev bedt om at hjælpe med at få det fri fra bomhullet, da det sad godt fast, fortæller Lars Christiansen.

- Selv om jeg prøvede at trække det fri med en talje, kom det ikke ud, det er højst sandsynligt konisk.

Lars Christiansen lægger vægt på, at hans opfattelse af, at man skal være forsigtig med at ændre på historien, er bygget på hans erfaringer som tømrer i mere end 50 år og en god portion sund fornuft. Han understreger sin pointe med en lære, han har fået fra den tidligere leder af Domkirkemuseet Annette Kruse.

- Hun var altid forsigtig, når man skulle fortolke ting uden sikker viden ved at sige: Man mener, at tingene er sådan, siger han.