Se billedserie Winnie Liljeborg (til venstre) og Dorthe Ploug Hansen fra Liljeborg Aktieselskab havde de store smil fremme, da der var rejsegilde for de to nye bygninger på Roskilde Havn. Foto: Britt Nielsen

Håndværkerne fører en drøm ud i livet på Roskilde Havn

Roskilde - 05. juli 2021 kl. 15:28 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Et rejsegilde er altid en milepæl. Det gælder naturligvis også for det byggeri, som Liljeborg Aktieselskab står bag på den vestlige del af museumsøen på Roskilde Havn.

Her er der i øjeblikket ved at blive opført to bygninger. Den ene skal huse en café og Sagafjords administration, mens den anden skal huse gode faciliteteter til de 600 vinterbadere og offentlige toiletter.

- For mig er livet på og omkring Roskilde Fjord noget helt særligt, og jeg håber, at vi med det nye hus på havnen kan skabe et samlingssted for børnefamilier, Roskildensere, vinterbadere, turister og gæster til Sagafjord, som vil fylde området hele året og skabe liv hernede, siger Winnie Liljeborg, som sammen med mange af de involverede i byggeriet mandag eftermiddag er mødt op til rejsegildet.

Dorthe Ploug Hansen, som står i spidsen for Liljeborg Aktieselskab byder velkommen i teltet og takker blandt andet naboerne på havnen for at godt samarbejde.

- I har taget godt imod os, siger Dorthe Ploug Hansen.

Et rejsegilde er håndværkernes fest, og de får også en stor tak og en bemærkning om, at det er dem, som fører en drøm ud i livet.

Det er ikke altid, at man tænker på, hvor meget sådan et projekt kræver. De to bygninger står på en kilometer pæle i undergrunden, og der er brugt flere lag beton.

Bygningerne er også blevet sikret, så de er vandtætte i op til 2,7 meters højde, hvis der i fremtiden kommer oversvømmelser.

René Kjærsgaard-Nielsen, der er ejer af entreprenørfirmaet Julius Nielsen og søn, fortæller, at der er tale om et byggeri på en ekstrem lille byggeplads, og det giver en del udfordringer.