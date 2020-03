En række håndværkere nedlagde onsdag arbejdet på Region Hovedstadens byggeri af en ny retspsykiatri på Sct. Hans i Roskilde, fordi de ikke mener, at byggeledelsen tager smittefaren ved coronavirus alvorligt nok. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Håndværkere nedlægger arbejdet på kæmpe byggeplads

Roskilde - 19. marts 2020 kl. 12:46 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet på den største byggeplads i Roskilde Kommune - opførelsen af en ny retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans - er delvist lammet.

Ifølge Fagbladet 3F nedlagde 22 tømrere og 10 blikkenslagere onsdag arbejdet, fordi de er utilfredse med håndteringen af smittefaren ved coronavirus på byggepladsen.

Sikkerhedsrepræsentant for tømrerne, Michael Rostgaard, fortæller til bladet, at håndværkerne gik hjem efter et ekstraordinært sikkerhedsmøde, som medarbejderne havde indkaldt byggeledelsen hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Moe A/S til. Det kom der ikke noget ud af, og så gik håndværkerne hjem.

Tømrerne og vvs'erne har foreløbig nedlagt arbejdet resten af ugen. Ifølge fagbladet vil også 20 murere og 12 elektrikere følge trop.

Håndværkerne savner blandt andet håndsprit og flere mandskabsvogne og håndvaske på byggepladsen, som desuden ikke bliver gjort ordentligt rent efter deres opfattelse. De mener heller ikke, at det er muligt at holde tilstrækkeligt afstand til hinanden under arbejdet, og at de udenlandske håndværkere ikke er blevet orienteret ordentligt om, hvordan smittespredning skal undgås.

Region Hovedstaden, der er bygherre på byggeriet, afviser at have håndteret situationen forkert, men er også indstillet på at forbedre forholdene.

- Vi har bestilt to ekstra mandskabsskure. Vi prøver at skaffe mobile håndvaske, men de kan ikke komme på to mikrosekunder. Vi gør rigtig, rigtig meget, men vi kan ikke trylle, siger Kim Sander, som er projekt- og driftschef under psykiatrien hos Region Hovedstaden til bladet.

Han oplyser samtidig, at der er iværksat rengøring på arbejdspladsen, og at også de udenlandske medarbejdere vil blive orienteret om forholdsreglerne i forhold til corona.

