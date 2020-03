Byggeriet af den nye retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans blev onsdag ramt af en arbejdsnedlæggelse, fordi tømrerne og VVS?erne ikke fandt, at der blev gjort nok for at forebygge mod smittefare på byggepladsen. Billedet her er fra i efteråret, hvor der blev holdt åbent hus. Foto: Anders Ole Olsen

Håndværkere arbejder videre trods coronavirus

- Forbuddet omkring 10 mennesker gælder kun offentlige steder, og en byggeplads er ikke offentlig. Vi følger myndighedernes anbefalinger, der siger, at vi også skal holde hjulene i gang, siger Louise Dahl Krath Jensen, der er chef for Juridisk Afdeling i Dansk Byggeri.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her