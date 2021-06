Se billedserie De mange medlemmer i Roskilde Håndbold kan atter se frem til ordentlige træningsforhold, når de nu får mulighed for at komme tilbage på de to baner i den store Hal D. Foto: Jan Partoft

Håndbolden tilbage i den store hal

Roskilde - 10. juni 2021 kl. 17:30 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Roskilde Håndbold får nu mulighed for at komme tilbage i en store Hal D i Roskilde-hallerne, hvor de kan spille og træne på to baner samtidig.

Borgmester Tomas Breddam har i samarbejde med haldirektør René la Cour Sell og Region Sjælland, der hidtil har gennemført corona-vaccinationer her, fundet en anden løsning. De livsvigtige stik imod pandemien rykkes nu i stedet ind i den mindre Hal B.

For kort tid siden blev det ellers meddelt, at vaccinationerne skulle fortsætte en ekstra måned i Hal D til og med august, selv om håndbold-folkene tidligere var blevet lovet igen at kunne starte i den store hal til august.

Med de øvrige lokale sportsklubber i ryggen har formanden for Roskilde Håndbold Lisbeth Klarskov siden haft travlt med at få gjort noget ved denne afgørelse, der ville ødelægge sæsonstarten for mange af klubbens 800 medlemmer. Hun har været i en meget intensiv dialog med Tomas Breddam.

Hendes argumenter er altså blevet hørt, da både Roskildes borgmester og hal-direktør kunne se, at det var en uholdbar situation.

Med til billedet hører også, at Danmark fortsat har droppet to af de tilbudte vacciner, fordi de blev vurderet til at have for farlige bivirkninger. Derfor er der ikke vaccine nok til at gennemføre lige så mange vaccinationer på én gang, som man i første omgang havde planlagt.

Glad Klarskov

Lisbeth Klarskov modtog den gode nyhed da Roskilde Idræts Union, der samler alle de godt 30.000 idrætsfolk fra kommunens mange sportsklubber, var til repræsentantskabsmøde.

Her overbragte borgmesteren sit glade budskab om genåbning i sin velkomsttale til de forsamlede idrætsledere.

Libeth Klarskov var selvfølgelig lykkelig for, at håndboldklubben nu kan få mere gang i sine normale aktiviteter. Hidtil har de mange spillere måttet træne og spille rundt om i kommunens andre haller, og det var helt utilsrækkeligt for at nå et tilfredsstillende niveau.

- Nu kan vi se fremad og gå i gang med de omfattende planer, som Roskilde Håndbold har for at udvikle og holde på vore mange talenter. For mig beviser det også, at det altid kan betale sig at tage en ordentlig dialog for at finde frem til et fornuftigt resultat, forklarer hun.

tk