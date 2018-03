Roskilde Domkirke skal have sit eget formidlingscenter. De planer blev lanceret i 2010 og kan blive endeligt realiseret i 2022, hvis fondene vil give penge til det. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Håber på domkirkecenter om fire år

Roskilde - 31. marts 2018 kl. 12:52 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er snart otte år siden, planerne om et formidlingscenter for Roskilde Domirkes kulturarv blev præsenteret. Dengang håbede menighedsrådet på en åbning i 2016.

Læs også: Domkirkecenter bliver ikke overjordisk

At der nu to år senere ikke er sket noget, betyder ikke røde advarselslamper i fonden bag formidlingscenteret, hvor de i gang med at rejse penge til det 115 millioner kroner dyre center.

- Vi håber, at man kan åbne et besøgscenter om godt fire år, men det kræver selvfølgelig, at der er økonomi til det. Vores håb er, at vi snart kan udskrive en arkitektkonkurrence, gerne i løbet af 2018, siger David Høyer, der er direktør for Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke og kirkens formidlingsansvarlige, til DAGBLADET Roskilde.

Direktøren og fondsbestyrelsen er ikke overrasket over, at det tager lidt længere tid end de første udmeldinger. Dels har projektet ændret sig undervejs og er flyttet fra sognet over i fonden, mens selve byggeriet er flyttet fra Domkirkepladsen over på den anden side af vejen. Dels var den første udmelding en smule frisk, for det kræver altid meget arbejde at rejse penge, også selvom projektet har stort potentiale.

- Der er ingen tvivl om, at de danske fonde er klar over, at Roskilde Domkirke er et enestående monument, men projektet skal modnes og have den skarphed og retning, så fondene kan se, at det her vil de gerne støtte - og det er noget, der tager tid, siger David Høyer.

