Håber på at blive sjællandsk eksempel på samarbejde: Å skal overvåges

Efter primært at have været foregået ved skrivebordet er samarbejdet om vandet i Værebro Å nu endelig blevet ført ud i virkeligheden.

Tidligere på ugen blev kommunens klima- og miljøudvalg blev præsenteret for en orientering omkring projektet, som i øvrigt har afventet et udspil af ny vandløbslov, som forventeligt skulle indeholde tilskud til eksempler på helhedsorienteret vandløbsforvaltning.

Fakta om Værebro Å Værebro Å er en af Sjællands største åer. Den udspringer i Smørmosen i Gladsaxe Kommune og løber så derfra og 32 kilometer til udmundingen i Roskilde Fjord på kommunegrænsen mellem Roskilde og Frederikssund kommuner.





Tæller man de åer med, som løber til Værebro Å - Værebro Å-systemet - så er der 87 kilometer vandløb og vandet til disse kommer fra et 150 kvadratkilometer stort landområde.





Otte kommuner leverer vand til Værebro Å-systemet: Gladsaxe, Herlev, Furesø, Ballerup, Egedal, Roskilde og så ganske marginalt Frederikssund og Allerød kommuner. Værebro Å er en af Sjællands største åer. Den udspringer i Smørmosen i Gladsaxe Kommune og løber så derfra og 32 kilometer til udmundingen i Roskilde Fjord på kommunegrænsen mellem Roskilde og Frederikssund kommuner.Tæller man de åer med, som løber til Værebro Å - Værebro Å-systemet - så er der 87 kilometer vandløb og vandet til disse kommer fra et 150 kvadratkilometer stort landområde.Otte kommuner leverer vand til Værebro Å-systemet: Gladsaxe, Herlev, Furesø, Ballerup, Egedal, Roskilde og så ganske marginalt Frederikssund og Allerød kommuner.

Det er i øvrigt staten, som har ansvaret for overvågningen af vandmiljøet i danske vandløb. Det er også staten, som står for tilsynet med spildevandsudledninger fra spildevandsforsyningsselskaber, og det er staten som skal sørge for, at ulovlige forhold - fx ulovlig udledning fra et renseanlæg - lovliggøres.