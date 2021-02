Artiklen: Håber at se elever til marts: Onlinehøjskole er for pseudo

Der er totalt udsolgt med 110 indskrevne elever på Roskilde Festival Højskole. Foreløbigt har de bare været nødt til at sidde derhjemme hver for sig, og det kommer i hvert fald de første to måneder af deres højskoletid til at gå med.

- Det har da været utrolig trist, og derfor håber vi virkelig på at kunne få dem tilbage 1. marts. Vi er for et par uger siden begyndt at lave onlineaktiviteter et par gange om ugen for at bevare relationen og lære dem bedre at kende på forhånd, siger forstander Hans Christian Nielsen.