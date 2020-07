Håb om åbning i år af konkursramt plejecenter

Plejecentret skulle være taget i brug efter sommerferien, men den tidsplan blev skudt i sænk i slutningen af maj, da entreprenøren - Frederikssund-virksomheden Anker Hansen & Co. A/S - gik konkurs.

Der er dog heldige omstændigheder. En stor del af de kommende beboere er borgere, som i dag bor på Asterscentret, og som har taget imod et tilbud om at få en bolig i det nye plejecenter. Eftersom kommunen under ingen omstændigheder har tænkt sig at lukke Asterscentret, inden Hyrdehøj Plejecenter er blevet taget i brug, er der således ingen af borgerne i denne gruppe, der kommer i klemme, ud over at de må vente længere på den ny bolig.