Roskilde Drive-in Bio er tilbage på Dyrskuepladsen med et interaktivt halloween-show, hvor folk kører i bil gennem et spøgelseshus.

Gys på Dyrskuepladsen: Drivein-folk vender tilbage med uhyggelig køretur

Roskilde - 23. oktober 2020 kl. 13:32 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Tidligere i år sørgede de for, at der var film, standup og koncerter på Dyrskuepladsen i forsommeren, og nu vender folkene fra Roskilde Drive-in Bio tilbage for at skræmme livet af publikum i anledning af halloween.

Det sker ikke ved at vise film. I stedet vil de lave »The Street of Horror« - en interaktiv oplevelse, der strækker sig over 2000 meter og tager 20 minutter at køre gennem i bil, mens folk bliver udsat for den ene skrækscene efter den anden.

- Vi fik idéen, da vi så et klip fra en drive-in biograf i udlandet, hvor de havde lavet det ved indgangen. Men vi har så valgt at tage det skridtet videre, siger Nicolaj Madsen.

Han driver til hverdag eventbureauet Nima Event, der i forvejen laver arrangementer til halloween, så han ligger i forvejen inde med rekvisitter og lys til den slags.

- Vi er i gang med at lave aftaler med teaterskoler, så vi har statister, der kan skræmme folk i bilerne, siger Nicolaj Madsen.

Billetsalget til »The Street of Horror«, der kommer til at hente inspiration fra diverse gyserfilm, åbner fredag den 23. oktober klokken 16. Der kommer til at være tre daglige show fredag, lørdag og søndag i uge 44 og 45, dvs. 30. oktober-1. november og 6.-8. november. Showene kører klokken 18.30, 19.30 og 20.30, og aldersgrænsen til det første er ni år, mens man skal være over 15 år til de to sene.

- Vi har plads til 50 biler per show, og det bliver først til mølle, for der er ikke plads til flere, siger Nicolaj Madsen.

Læs mere på www.driveinhalloween.dk

