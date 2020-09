Se billedserie Lisbet Bjørn har undervist i gymnastik i 50 år. Hun kan slet ikke undvære det. I den kommende sæson underviser hun to hold. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Gymnastik gennem 50 år: - Gymnasterne har givet mig så meget

En aften stod Lisbet Bjørn sammen med nogle andre og ville gerne have et bord på en af Roskildes restauranter, men alt var optaget. Så lød det fra et bord, »Lisbet, vi er færdige, så du kan få vores bord«.

Umiddelbart kunne 66-årige Lisbet Bjørn ikke genkende den venlige person, men da hun har undervist i gymnastik i 50 år, har hun også mødt rigtig mange mennesker.

- Jeg kender rigtig mange - eller rettere: De kender mig. Så siger jeg, at jeg kan ikke genkende jer uden gymnastiktøj, fortæller Lisbet Bjørn med et smil, da DAGBLADET møder hende hjemme i privaten.

I slutningen af sidste år flyttede hun til en bolig med Folkeparken som nærmeste nabo. Her kom hun ned i stueetagen, fordi de mange år med gymnastik begynder at kunne mærkes i knæene.

Ellers er Lisbet Bjørn frisk og har ikke tænkt sig at stoppe med gymnastikken foreløbig.

Hun kommer ud af en gårdmandsfamilie fra Sengeløse, hvor hele familien gik op i gymnastik. Lisbet Bjørn var bare 16 år, da hun begyndte at undervise, og det har hun altså gjort siden.

- Jeg kan ikke undvære det, så jeg bliver ved, så længe helbredet kan. Det har været sjovt, og jeg fatter ikke, at der er gået 50 år, siger hun og oplyser, at hun kun en gang har tænkt, at det skulle være slut.

Det var, da hun stoppede i Køge Gymnastik Forening i 2014 for at give plads til blandt andet sine to børnebørn.

- Jeg tænkte på at stoppe, men det varede fra marts til september, siger Lisbet Bjørn, der endte med at ringe til formanden for Himmelev-Veddelev Gymnastikforening (HVG) og tilbyde at lave et hold, selv om programmet allerede var lagt.

Hun fik fat i nogle gamle elever og kunne begynde med et hold på 11.

- Nu er vi 50. Jeg tænder på, at jo flere jo bedre. Det giver mig så meget energi. Jeg har aldrig haft et maksimum på et hold. Kun i de her coronatider, fortæller Lisbet Bjørn, som også mange gange har undervist hold og været involveret i landsstævnerne.

Derfor har hun blandt andet undervist 340 gymnaster i Borrevejlehallen i forbindelse med en sommertræning op mod et landsstævne.

- Det var uden mikrofon. De kunne ikke ligge på gulvet samtidig, så der kommer man hinanden ved, siger Lisbet Bjørn.

En gave med musikken

Lisbet Bjørn har aldrig været den instruktør, der gik op i konkurrencer.

- Der skal være plads til alle på mine hold. Også de gymnaster der er i den tunge ende. Konkurrencer har jeg aldrig brændt meget for. Gymnasterne giver mig så meget tilbage, siger Lisbet Bjørn, som indimellem tager på kurser for at lære nyt.

Men hun bruger også tid på at kigge på youtube-videoer på nettet for at få inspiration.

- Jeg mener, at jeg har fået en gave. Gymnastikken kommer gennem musikken. Jeg bruger sindssygt meget tid på at finde musikken, siger Lisbet Bjørn og viser, hvordan hun sidder i et hjørne af sit soveværelse med høretelefoner.

- Jeg laver gymnastik i hovedet, når jeg hører musik, siger Lisbet Bjørn, som også gemmer numre på sin telefon, hvis hun hører noget, hun tænker, hun kan bruge senere.

Først sætter hun musikken sammen, og så kommer øvelserne på.

Hold i ældremotionen

Der er da også sket en del med gymnastikken i de 50 år, Lisbet Bjørn har undervist.

- Gymnastikken udviklet sig meget. Der er ikke så meget stræk og bøj mere. Det er heller ikke så meget kæft, trit og retning mere. I dag er det mere danseagtigt, fortæller Lisbet Bjørn, som altid kigger på deltagerlisten, inden en ny sæson begynder.

- Så lægger jeg niveauet. Der er meget intervaltræning, så dem, der kan, bare kan køre løs. Jeg glæder mig altid til en ny sæson, siger Lisbet Bjørn, der er gået på pension.

Derfor har hun fundet plads til at lave et hold hos Roskilde Ældre Motion, men hun fortsætter også med sit hold hos HVG.

De sidste 10-15 år har hun ellers kun haft et hold ad gangen, da jobbet som konferencechef på store steder har fyldt en del.

- Jeg har været flere store steder i blandt andet København og sluttede af på Tune Kursuscenter, siger Lisbet Bjørn, der også har brugt sine undervisningserfaringer i sit arbejde.

- Jeg har ikke været bange for at gå ind og stå foran en mængde og eksempelvis fortælle dem, at deres kursusunderviser er forsinket, siger Lisbet Bjørn, hvis datter og børnebørn har prøvet gymnastikken, men ikke dyrker det mere.