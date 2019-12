Mange bruger mobiltelefonen som vækkeur, men det betyder, at ens nattesøvn risikerer at blive forstyrret af opkald, beskeder og notifikationer. Roskilde Katedralskole har derfor udleveret vækkeure til samtlige elever i 1.g, så de ikke behøver at have telefonen liggende i deres værelse om natten. Foto: Lars Ahn Pedersen

Gymnasium udleverede 500 vækkeure: Vil have elever til at sove sødt

Roskilde - 21. december 2019

For et par år siden var Roskilde Katedralskoles rektor Claus Niller i Haderslev for at se byens sportscollege, fordi der var planer om at opføre noget lignende i forbindelse med den nu udskudte udbygning af Roskilde Idrætspark. Her hørte han til sin store overraskelse, at skolens største udfordring var, at idrætstalenterne ikke fik nok søvn, fordi de blev forstyrret af deres telefoner om natten.

- Jeg troede, det var løgn, at afhængigheden af mobilen er så stærk. Når unge, som ellers er målrettede med deres idræt, ikke kan holde sig fra den, hvordan er det så ikke med de andre unge? siger Claus Niller.

Det blev kimen til, at Katedralskolen siden har øget sit fokus på elevernes brug af mobiltelefonen, blandt andet med digitale dannelsesdage, hvor der tales om digitale vaner. I år handlede det så om søvn, hvor sundhedseksperten Chris MacDonald fortalte om vigtigheden af, at man får sovet nok, og det blev fulgt op af en temadag, hvor samtlige elever i 1.g fik udleveret et vækkeur.

Idéen med det eksperiment var, at eleverne i en uge skulle holde deres mobil væk fra deres værelse om natten og i stedet bruge vækkeuret, og bortset fra at nogle skulle have hjælp til at indstille uret, faldt det i god jord.

- Jeg var lidt i tvivl om, de ville bruge vækkeuret, men vi havde elever, som havde været syge den dag, som efterfølgende kom hen på kontoret og ville have deres ur, mens der også var elever fra 2. og 3.g, som spurgte, om de måtte få et? fortæller Claus Niller.

For Katedralskolen har udgiften været til at overse, da der er 500 elever i 1.g, og vækkeurene er købt hos Jysk til 15 kroner stykket.

- Vi synes, at vi som uddannelsesinstitution er forpligtet til at hejse et flag og få sat problemstillinger på dagsordenen. Jeg tror ikke, at alting ændrer sig med det samme, men hvis vi kan få de unge til at tænke mere over det, er vi nået et skridt frem. Det handler om at få mest ud af undervisningen, og det får vi, hvis vi er friske og udhvilede, siger Claus Nielsen.

Udover at eleverne har hængt deres personlige digitale mål op i kantinen, har de enkelte klasser også lavet deres egne målsætninger, som de har aftalt, at de vil prøve at overholde.