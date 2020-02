Uddannelseschef Mette Bering fra Roskilde Gymnasium sammen med nogle af de elever, der skal undervise på sprogcampen.

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium skal gøre folkeskoleelever klogere på sprog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasium skal gøre folkeskoleelever klogere på sprog

Roskilde - 26. februar 2020 kl. 21:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever og lærere fra Roskilde Gymnasium skal lørdag den 29. februar være mentorer og undervisere på en Juniorsprogcamp for 8. og 9. klasses elever. Juniorsprogcampen er et samarbejde mellem Roskilde Gymnasium, Lyngby Gymnasierne (U/Nord) og Virum Gymnasium og holdes hos sidstnævnte, hvor der undervises i tysk, fransk, spansk og engelsk. De cirka 100 deltagende elever kommer fra de deltagende gymnasiers lokalområde, og halvdelen vil være elever fra Roskilde.

12 elever fra sproglige studieretninger på Roskilde Gymnasium vil være mentorer og sproglige rollemodeller i løbet af dagen sammen med en gruppe udvekslingsstuderende, som tilbringer et år i Danmark. Derudover vil fire sproglærere fra Roskilde Gymnasium stå for undervisningen sammen med sproglærere fra de to andre gymnasier, og desuden vil der deltage sprogstuderende fra Københavns Universitet og Professionhøjskolen Absalon samt folkeskolelærere.

- Vi vil have sprogene til at blomstre og motivere eleverne til at få lyst til at lære flere sprog. Og så håber vi, at vi kan give vores glæde ved sprog videre til dem, fortæller tysk- og fransklærer Jonna Pedersen og uddannelseschef Mette Bering, der har brugt lang tid på at forberede sprogcampen sammen med kollegerne Kim Rongsted Kristiansen og Maria Gavilan fra Roskilde Gymnasium.

Sprogdagen er bygget op om workshops i alle fire sprog, og ideen er, at samtlige elever møder alle sprog på dagen. Sprogcampen er støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCCF), der er sat i verden for at understøtte, at danske unge lærer flere fremmedsprog og tilegner sig viden om flere kulturelle sprogområder.