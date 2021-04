Gruppen af elever fra Roskilde Gymnasium, der nu skal igennem diplomprogrammet hos ATU Øst, ved siden af talentkoordinator Tilde Bak Halvgaard (th.). Foto: Roskilde Gymnasium

Gymnasium sender 12 elever med til talentprogram

21. april 2021

På Roskilde Gymnasium har man fokus på talentudvikling. Derfor rulles 12 af gymnasiets 1.g'ere nu ind i talentprogrammet hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst - også kaldet ATU Øst. Det sker for at tilgodese de nysgerrige og videbegærlige elever, der savner noget ekstra i hverdagen.

- Vi har mange dygtige elever på Roskilde Gymnasium, og i år har vi valgt at sende 12 af vores 1.g-elever til ATU, fordi de har ønsket at blive udfordret endnu mere. Vi håber, de får to spændende år hos ATU, som vil være med til at udfordre dem både fagligt og som mennesker, siger Tilde Bak Halvgaard, der er talentkoordinator på Roskilde Gymnasium.

ATU-programmet er et bredt, to-årigt talentprogram til de dygtigste elever i gymnasiet. Undervisningen foregår efter skole og består af oplæg, workshops og projektarbejde med forskere, virksomheder og andre eksperter. I dag følger omkring 950 talentfulde gymnasieelever ATU-programmet, som afsluttes med et diplom.

Hos ATU Øst er de glade for at få tilknyttet en ny gruppe af unge Roskilde-talenter.

- Den tid, vi lever i, understreger mere end nogensinde, hvorfor talent og udvikling af vores talenter er vigtig. De lyse hoveder har også brug for at blive stimuleret og udfordret fagligt. Og vores talenter tager begejstringen med tilbage til klasserne og bringer energien med sig til deres klassekammerater. Derfor er det ekstra glædeligt, når gymnasierne prioriterer at sende så mange elever til ATU. Hos os får de mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige retninger og fagområder, der udfordrer dem fagligt og personligt og leder dem i den retning, hvor de kan bruge og udfolde deres talent. Til gavn for dem selv, andre og samfundet, siger Ellen Smidt-Nielsen, som er sekretariatschef hos ATU Øst.

Akademiet for Talentfulde Unge Øst tilbyder diplomprogrammer til særligt dygtige, motiverede og talentfulde unge i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Programmerne tager udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og humanistiske fag, mens der også er fokus på innovation, entreprenørskab og personlig udvikling. Siden starten i 2007 har mere end 4000 talentfulde gymnasieelever gennemført ATU-programmet.

