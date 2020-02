Josephine Manzenski Hansen (yderst tv.), Frederikke Bak Jakobsen, Thea Krohn Poulsen, Anna Clara Skovlund Isen, Amalie Hirshals Schroll og Selma Schroll Harboe (yderst th.) er blandt de 18 elever fra Roskilde Gymnasium, som har gennemført Akademiet for Talentfulde Unge Østs talentprogram.

Gymnasium har 18 talentfulde unge

18 elever fra Roskilde Gymnasium har fået bevis på, at de har gennemført Akademiet for Talentfulde Unge Østs toårige talentprogram. Til diplomoverrækkelsen på Borupgaard Gymnasium udmærkede Roskilde Gymnasium sig ved at være det gymnasium i Østdanmark, hvor flest elever har gennemført ATU-talentforløbet.