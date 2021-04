Roskilde Gymnasiums rektor Henrik Nevers er stolt over, at gymnasiet har vundet Hempel Fonden og DTUs forskerskolepris Øst. Foto: Roskilde Gymnasium

Gymnasium fik lige 100.000 kroner ekstra til undervisning

Roskilde - 28. april 2021 kl. 09:20 Kontakt redaktionen

De naturvidenskabelige fag på Roskilde Gymnasium kan se frem til at få et ordentlig boost, efter at gymnasiet på Domkirkepladsen tirsdag blev kåret som Årets Forskerskole i Østdanmark.

Med prisen følger nemlig 100.000 kroner, som gymnasiet skal bruge til at udvikle de naturvidenskabelige (STEM) fag og studieretninger endnu mere i de kommende år, hvor medarbejdere, elever og samarbejdspartnere gennem en række projekter bliver inddraget i et udviklingsarbejde, der skal styrke en i forvejen stærk naturvidenskabelig undervisning på skolen.

Kåringen fandt sted ved den virtuelle præmieoverrækkelse i Unge Forskere-finalen 2021, hvor Roskilde Gymnasium modtog Hempel Fonden og DTUs forskerskolepris Øst, mens Bjerringbro Gymnasium blev Årets Forskerskole i Vestdanmark.

Stærk tradition Roskilde Gymnasium har i mange år opbygget en stærk tradition for deltagelse i talentudvikling inden for naturvidenskab i form af OL-konkurrencer, Projekt Forskerspirer, Science Talenter og mange andre talenttilbud, og gymnasiet er igen i år certificeret i Science og Talent.

Det nye projekt skal altså bygge oven på en etableret tradition og kultur inden for naturvidenskabelige fag, som har potentiale til at blive foldet mere ud. Gymnasiets ambitiøse initiativ indeholder fem underliggende projekter, der sætter fokus på de naturvidenskabelig fag. I projekterne er der fokus på at skabe nye engagerende og fremadskuende læringsmuligheder, samt at det bliver mere sjovt og lærerigt at være naturvidenskabelig elev og underviser på skolen. Gymnasiet ønsker også at fremme skolens arbejde med bæredygtighed og FNs Verdensmål i projekterne.

- Jeg er meget glad og stolt over at modtage forskerskoleprisen, og den anerkendelse, der ligger i at blive kåret til Årets Forskerskole, vil virkelig kickstarte vores indsatsområde og de nye projekter og give såvel lærere som elever blod på tanden i forhold til at gøre en særlig indsats for at styrke naturvidenskaben. Det vil give vores indsats rygstød og give vores dygtige og engagerede STEM-lærere og -elever yderligere motivation for at booste naturvidenskaben på Roskilde Gymnasium. Og dermed forhåbentlig naturvidenskaben i hele Danmark på sigt, siger rektor Henrik Nevers efter prisoverrækkelsen.

Springbræt for elever Gymnasiet vil bruge Hempel-DTU prisen som et springbræt til at komme godt i gang med deltagelse i sciencekonkurrencen - Unge Forskere.

- Vores vision er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan - også de mest talentfulde. Den vision deler vi med Unge Forskere. Vores elever er både drømmerne med højt til loftet og praktikerne, der engagerer sig i helt konkrete, virkelighedsnære problemstillinger. Vi vil i det kommende skoleår have ekstra fokus på vores science-elever, både i form af talenttilbud som Unge Forskere men også et fokus på, at alle skolens elever skal opleve, at det bliver sjovere, mere lærerigt og engagerende at beskæftige sig med naturvidenskab hos os, siger Henrik Nevers.

