Joachim Ibsen (midten) under en science talent-camp.

Gymnasium bevarer sit science-certifikat

Roskilde - 16. januar 2021 kl. 18:26 Kontakt redaktionen

For femte år i træk har Roskilde Gymnasium fået fornyet sit Certifikat i Science og Talent. For at blive certificeret i Science og Talent skal man som skole leve op til en række krav, der blandt andet indbefatter kompetenceudvikling af lærere, tydelig talentstrategi, talentaktiviteter på skolen, deltagelse i konkurrencer og events.

På gymnasiet på Domkirkepladsen har de længe haft særligt fokus på talenter indenfor science, også før de fik en certificering. Det udmønter sig i, at der hvert skoleår er aktuelle og relevante tilbud, der rækker langt ud over den almindelige undervisning.

- Et certifikat i Science og Talent er enormt væsentligt for os som uddannelsesinstitution. Det er en blåstempling af skolens talentstrategi, som vi hvert år reviderer, så vi sikrer os, at vores forskellige talenttilbud er varierede og relevante. Vi har både talentaktiviteter hjemme på gymnasiet og ude hos vores samarbejdspartnere herunder Science Talenter i Sorø, siger Christine Brænder Almstrup, lektor og naturvidenskabskoordinator på Roskilde Gymnasium.

Naturvidenskabskoordinator og lektor Christine Brænder Almstrup (th) holder det nyerhvervede certifikat i Science og Talent. Hun står sammen med uddannelseschef og forskerspirerkoordinator Liv Fernley Schoppe (tv) under det nyerhvervede banner, som hænger på Roskilde Gymnasiums Sciencebygning.

I år har Roskilde Gymnasium blandt andet 13 elever med i talentforløb hos Science Talenter. Forløbene spænder fra »Klima« over »Fremtidsteknologi« til »Bioteknologi« og »Fysik og Matematik«. Talenttilbuddet giver gymnasiets elever flere faglige udfordringer og mulighed for at møde eksperter inden for en række forskellige områder. Camps hos Science Talenter i Sorø, hvor eleverne mødes i flere omgange omkring en fælles faglig interesse, kaster også for flere elever spændende bekendtskaber, netværk og inspirerende samtaler af sig.

- Science Talent-forløbet har givet mig en unik mulighed for at lære om et emne på en anderledes måde end i skolen, da jeg har haft meget længere tid til at gå i dybden med det. Man får lov til at lave vilde forsøg, og så er der fokus på at lære i stedet for bedømmelse, fortæller biotek-elev Joachim Ibsen, som har deltaget i Robotteknologi-camp i 2.g og Forsker-camp i 3.g. Derudover har han også skrevet forskerspirer-projekt i dette skoleår.

- Så vi er af mange grunde stolte over vores generhvervelse af certifikat og vores banner, siger Christine Brænder Almstrup, som her under corona-nedlukningen har startet et virtuelt »Unge Forsker-forløb« op på gymnasiet.

I efteråret tog hun initiativ til en foredragsrække for de biovidenskabelige elever, hvor en seniorforsker fra Københavns Universitet var indbudt til at afholde Bioscience Lectures om »Translationel kræftforskning i øjenhøjde«.

