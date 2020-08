Alle elever på Roskilde Katedralskole er blevet pålagt at bære mundbind inde på skolen, når de ikke er i klasselokalet. Det betyder, at skolen skal sørge for mundbind - og det har de gjort, selvom de først forlangte, at eleverne selv anskaffede sig dem. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasier skal betale hvis de kræver mundbind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasier skal betale hvis de kræver mundbind

Roskilde - 21. august 2020 kl. 16:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gymnasier og andre uddannelser kan godt kræve, at eleverne bærer mundbind i skoletiden. Det kræver dog, at mundbindene bliver stillet gratis til rådighed, meddeler Undervisningsministeriet.

Det var ikke, hvad Roskilde Katedralskole havde tænkt sig, da de ved skoleårets start stillede krav om, at alle elever bærer mundbind uden for klasserne. Her var beskeden, at de kunne få de første mundbind og derefter skulle anskaffe dem selv.

Et godt tilbud

Tilfældet vil dog, at gymnasiet alligevel har levet op til ministeriets regler, som er blevet opdateret fredag eftermiddag, efter det hidtil ikke har været muligt at besvare spørgsmålet om mundbindsudgifterne.

- Vi har hele vejen igenne stillet mundbindene til rådighed. Samme dag som vi annoncerede kravet, fik vi en henvendelse fra en forælder til en nystartet elev, som arbejder inden for branchen, og hun ville som følge af det gode initiativ gerne tilbyde, at vi kunne købe mundbind til en krone stykket. Det var på det tidspunkt, mundbindene var væsentligt dyrere, end de siden er blevet, så vi besluttede at stille dem til rådighed for eleverne. Men vi opfordrer dem stadig til at købe vaskbare mundbind, og så sent som i går har nogle elever holdt en lille seance, hvor de syede mundbind på skolen, siger rektor Claus Niller Nielsen.

Ingen brok

Han fortæller, at det er gået gnidningsfrit med at få eleverne til at bære mundbind. Ingen har protesteret mod kravet eller nægtet at bære dem.

- Der har været fuld opbakning blandt vores elever. De vil nødig se det gå som i Silkeborg, hvor alle eleverne er sendt hjem, så alle gør, hvad de kan for at undgå at ende i den situation. Det er tydeligt, at eleverne så gerne vil gå i skole, for det er mange gange bedre end at blive undervist derhjemme, som de jo har prøvet, siger Claus Niller Nielsen.

Han ved ikke, hvor mange elever der har været hjemme i karantæne for at afvente resultatet af en coronatest, men fraværet er ikke højere end normalt.

På Himmelev Gymnasium har rektor Johnny Vinkel bedt eleverne holde opdatert, og her har omkring 15 ud af 720 elever været hjemme, fordi de har haft symptomer eller har været tæt på en coronasmittet. Ingen af dem er dog selv blevet testet positive.