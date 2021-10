Se billedserie Grundet den nye politiske aftale ender gymnasierne i Roskilde muligvis med at skulle tage elever, der ellers ville have søgt ind på Høje Taastrup Gymnasium. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Gymnasier er klar til at tage imod elever fra Høje-Taastrup

Roskilde - 06. oktober 2021 kl. 17:09 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

For at forsøge at vende udviklingen med skæve elevsammensætninger er et politisk flertal blevet enige om, at seks danske institutioner til det kommende skoleår ikke kommer til at optage nye førsteårsstuderende.

Høje-Taastrup Gymnasium er et af disse, og det kan i Roskilde betyde, at ansøgere, der ellers ville have søgt om optagelse i Høje-Taastrup, nu måske kigger mod gymnasierne i Roskilde i stedet.

Det forventer de lokale gymnasier også, og kapaciteten skulle fint kunne bære det.

- Vi regner med lidt øget søgning, det gør vi helt sikkert. Nu har vi først lige fået udpeget de seks skoler i går, så en knivskarp analyse er rigtig svær at komme med, men vi har optaget syv stx-klasser de sidste mange år, og vi forventer egentlig, at vi kan optage otte klasser, siger rektor på Himmelev Gymnasium, Johnny Vinkel.

Hos Roskilde Gymnasium er man overordnet enig i betragtningen om at kunne tage imod flere ansøgere.

- Samlet set er det sådan, at vi i Roskilde har nogenlunde sammenhæng mellem kapaciteten og antallet af ansøgere. Vi har nok plads til lidt flere. Men det er klart, at får vi en opgave, der hedder at skaffe noget mere plads, så må vi jo se på det, siger Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium.

Reel problematik Generelt er rektorerne i Roskilde desuden tilfredse med, at der fra politisk hold bliver forsøgt at gøre noget ved problemstillingen.

- Det er positivt, at man gerne vil gøre noget ved den her problematik, for det er en reel problematik på en række skoler. Så det anerkender jeg og har fuldt ud respekt for. Jeg noterer mig dog, at de blandt de seks skoler ikke er helt enige om, hvorvidt det er positivt eller ej. Det vil jeg ikke blande mig i, men jeg kan konstatere, at sådan er det. Det, vi ser ind i, er, at man skal have skaffet plads nogle andre steder. Og det er det, der skal gå i gang nu. Ellers synes jeg overordnet set, at det er positivt, at man politisk har valgt at sætte ind, siger Henrik Nevers.

Mønt med to sider Samme grundlæggende toner lyder fra Roskilde Katedralskole, men rektor Claus Niller kan godt frygte for beslutningens betydning for de pågældende skolers elever.

- Umiddelbart er det godt, at man fra regeringen og Folketingets side arbejder på at finde en fornuftig og mere hensigtsmæssig fordeling af eleverne. Det støtter jeg op om, og jeg håber, at det vil give dem en frisk start. Men det er en mønt med to sider, for når du mister en årgang, så forplanter det sig jo også videre til næste år og videre igen. Du kommer til at miste en hel årgang hen over tre år. Men jeg krydser fingre for, at muligheden for den friske start vil vise sig at være det, der vejer tungest, siger rektor Claus Niller.

Skal tage dialog Nu skal arbejdet så i gang med at gøre planerne til virkelighed, og Henrik Nevers forventer at drøfte aftalen med de relevante parter, så der bliver taget hånd om de udfordringer, der i den forbindelse kan være.

- Jeg ser frem til at have en dialog med vores region, og jeg regner da også med, at Region Sjælland skal have en dialog med Region Hovedstaden. For det er også en af problemstillingerne, at der går en regionsgrænse ned mellem Roskilde og Høje-Taastrup, så det er klart, at der er nogle snakke, der skal tages der, siger han.

I sidste ende kan det dog være, at betydningen af aftalen ender med at være til at overse i Roskilde. Sådan lyder vurderingen fra Claus Niller.

- Det er ikke voldsomt høje søgetal, Høje-Taastrup har. Det er klart, at der vil være nogle få, der vil søge mod Roskilde, og så vil der være nogle, der vil søge alle mulige andre steder hen - for eksempel mod de 40 gymnasier i Københavnsområdet. For at være helt ærlig tror jeg ikke, at det vil være den store effekt, vi vil opleve i Roskilde, siger Claus Niller.

