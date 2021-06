Se billedserie 43-årige Fredrik Werenberg Poulsen underviser i dansk og engelsk på Roskilde Gymnasium. På mandag udkommer hans debutroman »Surrogat«. Foto: Thomas Olsen

Gymnasielærer klar med debutroman

Roskilde - 18. juni 2021 kl. 17:51 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

43-årige Fredrik Werenberg Poulsen styrer til daglig dansk- og engelsktimerne på Roskilde Gymnasium, hvor der bliver analyseret litteratur på livet løs. Den 21. juni tager underviseren så selv et stort skridt ud i litteraturens verden. Han udkommer nemlig med debutromanen »Surrogat«.

- Det kom jo af, at jeg fik lov til at tage tre måneders orlov fra gymnasiet. Så tænkte jeg: »Nu har jeg muligheden for at udleve en drengedrøm«. Og så prøvede jeg at se, om jeg kunne skrive noget på tre måneder. Og det lykkedes så, siger Fredrik Werenberg Poulsen.

Selvom han i rollen som underviser dagligt dykker ned i litteraturen, var det dog ikke altid lige let at få kreeret en roman selv.

- Det var også en svær proces, for jeg fandt jo ud af, at bare fordi man har læst meget litteratur, underviser i litteratur og analyserer litteratur, så betyder det ikke, at man nødvendigvis også er dygtig til at skrive det den anden vej, siger han.

Dannelsesroman På mandag udgives »Surrogat« så. Bogen handler om forsikringstaksatoren Martin Holm, som efter at have mistet sin kone befinder sig i en postchoktilstand. En dag modtager Martin et brev, hvis indhold sender ham ud på en rejse, der blandt andet tager ham og læseren forbi konflikten i Ukraine i 2014.

- Man kan sige, at det er en slags moderne dannelsesroman. Måske endda en postmoderne dannelsesroman, der handler om en mand i 40'rne. Det er ikke en fortælling om mig, men jeg tager måske udgangspunkt i nogle erfaringer og en livssituation, som ligner min egen, fordi min hovedperson er jævnaldrende med mig selv, fortæller forfatteren.

Titlen på romanen er der også en mening med, men det fulde billede får man først, når man læser bogen.

- Jeg har jo kaldt den »Surrogat«, og det får mange til at tænke på en surrogatmor. Det er tit i den kontekst, man bruger det begreb. Ordet surrogat betyder noget, som står i stedet for noget andet, og det er der også en pointe med i handlingen, siger Fredrik Werenberg Poulsen.

Fredrik Werenberg Poulsen har arbejdet på Roskilde Gymnasium i 16 år og har tidligere skevet noveller og sangtekster. Nu kan han også kalde sig romanforfatter. Foto: Thomas Olsen

En aura om sig Som litteraturentusiast er Fredrik Werenberg Poulsen selv glad for forfattere som Jonathan Franzen og Paul Auster. Og det er samtidig ikke første gang, at gymnasielæreren, der oprindeligt er fra Brønderslev i Nordjylland, kaster sig ud i at skrive.

- Jeg har leget med noget novelleskrivning, og så har jeg skrevet en del sangtekster, fordi jeg spiller i et orkester. Men det har været på engelsk, og det er så rocklyrik, som er en lidt anden genre, hvor man måske kan slippe af sted med mere, end man kan, hvis man skal holde en læser fanget over 200 sider, siger han.

Nu blev det til den første roman for gymnasielæreren, der har undervist på Roskilde Gymnasium de sidste 16 år. Han beskriver selv romanformen som den mest klassiske form for litteratur.

- På en eller anden måde har det en aura om sig. Hvis man kan kalde sig selv romanforfatter, så lyder det godt, synes jeg, siger debutanten med et smil.

