Gymnasieklasses coronadagbog officielt indlemmet i museets arkiv

- Jeres fortælling om, hvordan I har oplevet at blive sendt hjem fra skole, og hvordan I har oplevet hjemmeundervisningen, og det her savn, som der må have været. Alt det kan jeg nu læse om i den her flotte publikation, men man kan også læse om det om 75 og 100 år - og om endnu længere tid. Det er førstehåndsberetninger om, hvordan det var at være ung og gå i 2.g i 2020. Coronadagbogen får nu et museumsnummer og vil altid komme til at ligge i vores arkiver - så vores oldebørn vil kunne læse de her beretninger, sagde museumsinspektøren i anledningen.

- Det er en stor ære at få lov at stå her i dag med et fysisk eksemplar af 3.u's syn på den første corona-nedlukning. Det her fysiske eksemplar er en kilde til vores klasses tanker, erindringer og oplevelser under en verdensomspændende epidemi. Vores corona-dagbog startede som en form for kildeøvelse og et rigtig hyggeligt afbræk fra virtuel undervisning, men nu står vi her på Roskilde Museum og skal til at overrække vores personlige bidrag til Danmarkshistorien, hvilket jeg personligt synes er ret vildt, sagde elevrepræsentant Frederikke Dragsted i en takketale til arrangementet.