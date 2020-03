Gymnasiefest i aften aflyst: 1000 skuffede teenagere

Men festen er aflyst efter myndighedernes udmelding om, at det ikke anbefales at afholde arrangementer med mere end 100 deltagere på grund af faren for spredning af corona-virus.

- Vi har aflyst aftenens elevfest. Vi ved, hvor ærgerligt det er for eleverne. Men vi har næsten 1000 deltagere, og de unge mennesker har det jo med, at være lidt tæt på hinanden til sådanne fester, så vi mener, det mest ansvarlige er at aflyse festen i aften. Til gengæld har vi lovet eleverne, at vi ser om ikke festen kan holdes på et andet tidspunkt, når nu verden forhåbentlig er blevet lidt mere normal igen, siger rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers.