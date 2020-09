Gymnasieelev skal øge kendskabet til Unesco

Anders Tingleff Nielsen, som går i 2.g på Roskilde Gymnasium, er netop blevet valgt til Unge Ambassadør-teamet i Unescos verdensmålsskoler. I skoleåret 2020/21 skal Anders Tingleff Nielsen sammen med de 14 øvrige ungeambassadører i Danmark være med til at skabe opmærksomhed om og udbrede kendskab til FN og Unesco, der er FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab.

- Jeg vil gerne arbejde med problematikker og ideer indenfor uddannelse og bæredygtighed, som også er relevant for mit eget gymnasium, som jeg dermed kan tage med tilbage og fortælle om. Jeg håber også, at jeg sammen med elever på gymnasiet vil have mulighed for at implementere bæredygtige initiativer, som jeg har hørt om fra andre skoler, siger Anders Tinglef Nielsen, som siden 1.g har været aktiv i gymnasiets Grøn Skole-udvalg.