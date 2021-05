Ask Højlund fra Roskilde Gymnasium blev nummer tre ved Dansk Filosofiolympiade. Foto: Roskilde Gymnasium

Gymnasieelev filosoferede sig til topplacering i finale

Roskilde - 21. maj 2021 kl. 17:47 Kontakt redaktionen

Ask Højlund fra 3.g på Roskilde Gymnasium fik en tredjeplads i Dansk Filosofiolympiade 2021. 20 filosofielever havde kvalificeret sig til finalen, der blev afviklet virtuelt, og blandt de øvrige deltagere var Tobias Juul Lawaetz, der går på det samme filosofihold som Ask Højlund.

Finalisterne fik fire timer til at skrive et filosofisk essay på engelsk, og Ask Højlund valgte et citat af den engelske filosof Jeremy Bentham (1748-1832) som udgangspunkt for sin fremstilling.

Citater, der handler om, at mennesket er styret af lyst og smerte, indgår under emnet etik, og Ask Højlund baserede sit essay på en sammenligning af Bentham og Immanuel Kants etiske filosofi.

- Bentham er nytteetikker, og Kant er pligtetiker, og de giver derfor udtryk for meget forskellige syn på etik. Derfra opstillede jeg en kritik af begge teorier, som i bund og grund har meget lidt til fælles. Det, de dog har til fælles, er deres tro på mennesket som et rationelt handlende væsen, og dette stillede jeg spørgsmål til. Kan mennesket handle rationelt, og gør vi det? Dertil kom jeg ind på menneskers forskellige definitioner af, hvad der er det »rigtige«, hvilket også var en del af min kritik af etiske retninger, der definerer, hvad der er »rigtigt«, fortæller han.

Ask Højlunds interesse for filosofi stammer fra hans politiske interesse og et ønske om at undersøge, hvordan man skaber et godt samfund.

- Jeg kan godt lide det mere politiske aspekt i filosofien. Jeg forventer, at filosofi indgår i nogen grad i mit fremtidige studie, hvor jeg vil gerne læse statskundskab, siger han.

Første- og andenpladsen i finalen gik til Hendrik Meitzner, A.P. Møllerskolen, og Nina Fuglsang, Marselisborg Gymnasium. De tilbydes at deltage i den internationale finale, der holdes den 27.-30. maj online. Hvis en af dem ikke er i stand til at deltage, vil tilbuddet gå videre til Ask Højlund.

