Gunnva er flyttet: For dårlige p-muligheder i Algade

Efter halvandet år i Algade flytter 43-årige Gunnva Midjord sin tøjbutik Gunnva ud af bymidten i Roskilde for i stedet at åbne butikken op på Københavnsvej 63A.

- Jeg havde ikke gjort så meget for at reklamere for den nye åbning, så jeg var meget overrasket over, hvor mange kunder der kom. Det væltede nærmest ind. De synes, at det var en rigtig flot indrettet butik, så det er jeg selvfølgelig glad for, siger butiksejer Gunnva Midjord.