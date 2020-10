Pia Kloster Band giver koncert på Gullanden på lørdag den 3. oktober klokken 11-14. Foto: John Olsen - www.photodan.dk

Gullanden bliver nyt spillested

Roskilde - 01. oktober 2020 kl. 18:39

Gullanden i Borchsgade springer ud som et nyt spillested i Roskilde for jazz og blues. Efter to koncerter med det lokale band Long John & Us samt soul- og blueslegenden Leroy Collins kommer turen lørdag den 3. oktober til ligeledes lokale Pia Kloster Band.

Repertoiret er en cocktail af jazzstandards, bossanovaer og swingnumre, krydret med Stevie Wonder-, Beatles- og Elvis-numre samt eventuelt en enkelt vise eller to. De øvrige medlemmer i bandet et Jesper Ankjær, piano, Dannie Rise, bas, og Nils Christensen, trommer.

- Det har vist sig at være til stor glæde for især det voksne lidt ældre publikum, så vi fortsætter året ud med undtagelse af julemåneden, siger Gullandens ejer Tina Mathiasen og fortsætter:

- Vi er dog særdeles opmærksomme på corona-situationen og tager alle forholdsregler, så der er begrænset publikumsadgang, da vi kun må have 50 mennesker inde, og der er god afstand mellem bordene og håndsprit på toiletterne. Så med den situation in mente går det fint her i skyggen af Covid-19 virusset, så I kan trygt møde op.

Der er musik på Gullanden hver lørdag fra klokken 11 til 14 frem til og med den 7. november, og der er gratis adgang.