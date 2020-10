Guitarjazz på Gimle

Lørdagsjazzen har i denne uge fokus på jazz, hvor guitaren er et dominerende instrument. Det sørger guitarist Morten Nordal for, da det er ham, der betjener instrumentet i Christian Søgaard Trio. Kapelmesteren spiller harmonika og står for sangsiden. Trioen sidste men er bassist Jens Holgersen.