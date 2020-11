Guitarist klarer jobbet ved trommerne

Når musikken går i gang til denne uges Lørdagsjazzen på Gimle, sætter guitarrist Ronald Andersen sig ved trommerne. Han har simpelthen byttet instrument, når han optræder som kapelmester i bandet Ronald & The Outstanding New Orleans Boys.

Bandet er opstået ved lidt af et tilfælde, da en bodega i København havde bedt en række musikere om at spille en aften. Det gik så godt mellem dem, at det blev til førnævnte band.