Gudstjeneste under åben himmel: - Den helt store fordel er at vi må synge

Se billedserie Tre ud af fire af påskens gudstjenester i Svogerslev bliver holdt udendørs. Der blev lagt ud skærtorsdag med en aftengudstjenester, hvor der også serveret piroger med lammekød og et glas vin til de omkring 25 fremmødte. For tiden er der kun plads til 15 i kirken. Foto: Mie Neel

Roskilde - 02. april 2021 kl. 14:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Der mødte flere op, end der kunne være i kirken, og dermed har Svogerslev Sogns beslutning om at gøre påskens gudstjenester til en udendørs begivenhed indtil videre vist sig at være fuldt ud berettiget.

Skærtorsdag deltog omkring 25 i en aftengudstjeneste ude foran kirken, hvor der under de nuværende restriktioner kun er plads til 15, og langfredag mødte små 20 op til en vandringsgudstjeneste på kirkegården, hvor der var lavet otte poster.

- Det var lidt koldt, men folk havde klædt sig varmt på og sad med tæpper. Den helt store fordel var, at alle kunne synge med på salmerne, siger sognepræst Elsebeth Garde Kjær.

Her er der udendørs gudstjenester Svogerslev Kirke har endnu en udendørs gudstjeneste påskedag (søndag) kl. 10, mens gudstjenesten 2. påskedag (mandag) kl. 10 holdes inde i kirken.



Ågerup Kirke har to udendørs gudstjenester påskedag og 2. påskedag kl. 10 foran sognegården.



Syv Kirke i Viby har en vandringsgudstjeneste 2. påskedag kl. 17.

Nadver med lammekød Hun og det øvrige personale traf beslutningen om at rykke udenfor, da muligheden for at holde udendørs gudstjenester opstod i forrige uge, og modsat julegudstjenesterne blev der denne gang ikke ændret på retningslinjerne i sidste øjeblik.

Skærtorsdag blev der sat klapstole op, så menigheden kunne sidde med afstand og vende i samme retning, og dermed var det muligt at have fællessang og være op til 50 forsamlet.

- Vi kunne også have en udvidet nadver, hvor vi serverede piroger med lammekød og et glas vin. Det virkede folk til at være rigtig glade for, siger Elsebeth Garde Kjær.

En god udfordring For den erfarne præst, som i 2019 kunne fejre 25-års jubilæum i Svogerslev, har de seneste måneder været lidt af en udfordring, fordi gudstjenesterne inde i den lille kirke højst må vare en halv time, og der som nævnt kun er plads til 15 personer.

- Det er især den manglende fællessang, der gør det hele lidt tamt, siger hun.

Til gengæld har de forkortede gudstjenester givet Elsebeth Garde Kjær mulighed til at se nærmere på, hvordan de kan afvikles.

- Vi har kunnet tænke gudstjenesterne igennem og strammet dem lidt op, for de behøver ikke altid foregå på den samme måde. Når der ikke er salmer, kan vi sætte noget andet ind, for eksempel vekselbøn. Andre steder har man droppet nadveren, men den har vi holdt fast i hver søndag ved at gå rundt til folk med vin og brød. Det har været en god udfordring, men jeg glæder mig alligevel, til det slutter, og vi kan gå tilbage til det normale, siger hun.

Værst med bisættelserne Svogerslev er et af de sogne, hvor konfirmationerne er udskudt til efter sommerferien, men der er dog åbnet for, at det er muligt at blive konfirmeret i maj, hvis man ikke ønsker at vente.

Bryllupper og barnedåb er også blevet udskudt, men det har af åbenlyse årsager ikke været muligt med bisættelserne.

- Det har været lidt stramt og akavet til gudstjenesterne, når folk er kommet til at sætte sig for tæt på hinanden, og vi høfligt har måttet bede dem om at flytte sig. Det gør især ondt til bisættelserne, hvor de efterladte har været nødt til at vælge, hvem der måtte være med i kirken, og ikke har kunnet mødes bagefter. Vi har haft bisættelser, hvor der har stået familiemedlemmer udenfor, som har fået mine ord på papir. Bisættelserne har været det værste, men dem har vi ikke kunnet udsætte, siger Elsebeth Garde Kjær.

