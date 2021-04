Kommunen vil hjælpe Dyreinternatet ved Darup med at undgå for meget gruskørsel tæt på.

Grusgravere skal passe på dyrene

Lastbilerne kan ikke passere de små jernbane-broer og tunneller på ruten imod Ringstedvej. Vejen over Darup, Kamstrup og Vor Frue er også al for smal og snoet.

Derfor er den eneste løsning af køre ad Darupvej forbi Dyrskuepladsen til Køgevej og motorvejen. Her vil kommunen nu forhandle med de to grus-firmaer, som skal arbejde i området, for at få dem til at tage en rute øst og nord om dyreinternatet.