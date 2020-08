Se billedserie Borgerne i Vindinge ser frem til den dag, hvor Hedeland Grusgrav bliver reetableret som naturområde. Men hvis Regionsrådet mandag aften giver Nymølle Stenindustrier A/S gravetilladelse, vil transportvejen forhindre reetablering af en stor bid af området de næste 10 år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Grusgravens Naboer er klar til at sende grustilladelse i Ankeklagenævnet

Roskilde - 24. august 2020 kl. 15:36 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Regionsrådet efter alt at dømme her til aften giver Nymølle Stenindustrier A/S en ny gravetilladelse af den sydlige del af Hedeland Grusgrav, som også indbefatter en udvidelse af graveområdet, vil repræsentanter fra Grusgravens Naboer sidde på tilhørerpladserne.

- Vi er på vej derned nu, fortæller Mona Christensen, som ikke lægger skjul på, at hun er langt fra tilfreds med beslutningen.

Tilladelsen blev mandag formiddag godkendt i Forretningsudvalget af medlemmerne fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre. Enhedslisten stemte imod, mens Liberal Alliance undlod at stemme, og Dansk Folkeparti tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Enhedslisten prøvede at ændre transportvejen med et ændringsforslag, der blev nedstemt.

Mandag eftermiddag var tilladelsen ikke at se på dagsordenen til aftenens regionsrådsmøde, men Mona Christensen forventer, at punktet når at blive sat på.

- De slipper ikke for os, siger Mona Christensen og røber, at foreningen allerede har besluttet at sende sagen direkte videre til Ankeklagenævnet.

Det samme er allerede sket med tilladelsen for den nordlige del af grusgraven, som blev givet i foråret.

I første omgang var der tale om en samlet ansøgning, men Regionen valgte at dele tilladelsen om i to for at bruge tid på at finde alternative transportveje til gruset fra den sydlige del af grusgraven. Det ville nemlig betyde, at den nordlige del hurtigere ville kunne reetableres.

Men i det forslag, som regionspolitikerne snart tager stilling til, er det den oprindelige transport vej, der bliver godkendt.

- Peter Jacobsen (DF) har på et møde sagt, at Hedeland aldrig vil tillade transport igennem dem, men det har ikke været oppe i bestyrelsen, fortæller Mona Christensen og påpeger, at Roskilde Kommune har flere pladser i Hedelands bestyrelse, og dermed burde Roskilde Kommune have kunne gøre mere.

Mona Christensen oplyser, at Hedeland har åbnet op for at modtage overskudsjord.

- Så de vil gerne have jord ind, men ikke grus til at køre igennem, siger hun.