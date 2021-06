Nymølle har gravet under grundvandspejlet, men når der ikke er mere grus at hente, bliver søen fyldt op, og hele området vil kunne bebygges. Niveauet vil ligge 14 meter under det oprindelige, hvilket blandt andet vil betyde, at store bygninger ikke bliver helt så synlige på afstand. Foto: Steen Østbjerg

Grusgrav kan blive kæmpe erhvervsområde

Roskilde - 04. juni 2021 kl. 12:56 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Indvindingen af råstoffer omkring Roskilde har ofte givet udfordringer af forskellig karakter, men nu ser det ud til, at grusgravningen kan bidrage til løsningen af et af de store problemer, som kommunen har: Manglen på erhvervsjord.

Efter en længere indledende dialog med Nymølle Stenindustrier A/S er kommunen nemlig gået i gang med at udarbejde et nyt plangrundlag, der skal bane vejen for et ny erhvervsområde i den suverænt største grusgrav inden for kommunegrænsen, Store Hede.

Her, på sydsiden af Vestre Hedevej og Østre Hedevej, bliver der lagt op til at udvikle et erhvervsområde på svimlende 490.500 kvadratmeter.

Planerne er så langt, at udvalget for vækst, erhverv og globalisering havde henlagt sit møde i formiddags til Nymølle, som præsenterede tankerne bag for udvalget, borgmesteren og flere andre medlemmer af byrådet, og som inviterede hele forsamlingen på en bustur rundt i det store område.

Der findes ellers erhvervsjord i Roskilde, som stadig har til gode at blive udviklet, men som oftest opfylder det ikke de krav, interesserede virksomheder stiller. En stor del af arealerne er udlagt i den stort tænkte Risø Park, som punkterede, lige som det heller ikke er lykkedes at få gange i udviklingen af MT Højgaards erhvervsareal ved Trekroner Stationsvej. Andre steder, fx ved Gundsømagle, har kommunen konverteret længe udlagte erhvervsgrunde til boligformål, fordi der ganske enkelt ikke har været efterspørgsel på grunde med den beliggenhed.

Ekstremt vigtigt Med et stort, sammenhængende erhvervsområde tæt ved motorvej er der helt andre muligheder for at imødekomme efterspørgslen, mener Lars Lindskov (K), formand for udvalget for vækst, erhverv og globalisering.

- Vi skriger på erhvervsarealer, og når virksomhederne står med behovet, nytter det ikke, at vi først skal lave lokalplan og lægge rør, for så er de redet videre mod nye horisonter, siger Lars Lindskov.

For ham handler det dog ikke kun om at tiltrække nye arbejdspladser ved at kunne opfylde ønskerne fra virksomheder, der vil til Roskilde. Det handler i lige så høj grad om at kunne give byens nuværende virksomheder mulighed for at udvikle sig inden for kommunegrænsen.

- Ved at få sådan et erhvervsområde håber jeg også, at virksomheder, som har været i Roskilde i generationer, kan blive i Roskilde, når de har brug for mere plads til at udvikle sig. Så har de muligheden bare et busstoppested væk. Derfor kan det her blive en ekstremt vigtig gamechanger for erhvervspolitikken i Roskilde. Det er virkelig vigtigt for vores erhvervsprofil, siger Lars Lindskov.

Her er grænserne for det 490.500 kvadratmeter store erhvervsområde, der er på vej i Store Hede. Den vestlige del - vest for den nord-syd-gående vej ind i området og nærmest Solum - er allerede efterbehandlet og i princippet klar til byggemodning.

Hvad skal der ligge? Han tilføjer, at han har arbejdet på at få etableret erhvervsområdet i et års tid, og at der i øjeblikket kører en idéproces, hvor erhvervslivet vil komme med sine input til, hvad sådan et erhvervsområde skal kunne tilbyde.

- Det er klart, at vi skal tale om, hvad der skal kunne ligge derude. Højlagre? Det synes jeg ikke, for de giver mest trafik og ikke så mange arbejdspladser, og de kan lige så godt ligge andre steder. Det er et bevidst valg, at vi vælger dem fra allerede i dag. Men som jeg ser det, kan der ligge fx pladskrævende butikker eller virksomheder som dem, der ligger der i forvejen - som Harley-Davidson og Lyreco. Det kan også være, vi skal give mulighed for at bygge i højden. Det må vi se på, for der er så mange muligheder, der åbner sig, og så mange ting, som vi pludselig kan få plads til, siger Lars Lindskov.

Han stiller et regnestykke op: Hvis den typiske virksomhed, der flytter til det kommende erhvervsområde, har brug for en grund på 5000 kvadratmeter, bliver der plads til små 100 virksomheder. Hvis hver virksomhed har fem ansatte, er der 500 job. Hvis de i snit har 20 ansatte...

- Det kan blive et område, hvor der kommer flere hundrede, ja, flere tusinde arbejdspladser, siger Lars Lindskov.