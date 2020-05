Det stykke vej, der skal nedlægges, løber i forvejen langs den store grusgrav og benyttes nærmest udelukkende af Nymølle selv. Foto: Steen Østbjerg

Grusgrav: Sagsbehandling i omvendt rækkefølge

Roskilde - 01. maj 2020 kl. 15:28 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede i november sidste år udstedte Roskilde Kommune en fuldmagt, der gav Nymølle Stenindustrier ret til at søge om tilladelse til at grave grus under en del af Lykkegårdsvej. Vejen er imidlertid offentlig vej. Før indvindingen af grus kan begynde, skal vejen nedlægges og sælges, og vejnedlæggelsen er fortsat ikke vedtaget i byrådet.

Læs også: Ny grustilladelse er næsten i mål

Det blev den heller ikke i denne uge, hvor spørgsmålet var på byrådets dagsorden for tredje gang efter to udsættelser. Flere partier finder nemlig, at der er noget helt galt med den måde, kommunen har grebet sagen an på.

Kun en forløber Ikke alene har Nymølle fået fuldmagt for et halvt år siden, men der er også indledt en offentlig høring om nedlæggelsen af vejstykket - til trods for, at den politiske beslutning stadig mangler.

- Men man kan godt sætte gang i en høring, før sagen er tygget igennem politisk første gang. Dette her er en slags forløber, og sagen skal op igen på næste byrådsmøde, før vi træffer endelig beslutning, sagde Daniel Prehn (S), som er formand for plan- og teknikudvalget.

Lars Lindskov (K) så ingen problemer i nedlæggelsen af vejen, blandt andet fordi den fører ind i grusgravområdet og kun benyttes af Nymølle selv.

Stærkt problematisk I Venstres øjne var der dog flere problemer.

- Vi vil ikke afvise at se på det, men sagsgangen har været stærkt problematisk. Det materiale, der er sendt i høring, er særdeles mangelfuldt, og det undrer mig, at man kan være det bekendt. Det giver ikke borgerne mulighed for at svare tilbage til byrådet på en måde, som vi kan bruge til noget. Derudover skal vi behandle det som en forbeslutning, samtidig med at der er høring, og samtidig med at der er givet en fuldmagt. Det er meget skuffende. Det er, som om der allerede på forhånd er truffet en beslutning, som man bagefter skal retfærdiggøre med en formel sagsbehandling. Sagsbehandlingen er helt på hovedet, sagde Bent Jørgensen (V), som slog til lyd for at udsætte en stillingtagen og lade nedlæggelsen af vejen indgå i den samlede forhandlinger om den fremtidige grusgravning, som kommunen endnu ikke er helt sikker på vil ende, hvor man gerne vil have det.

Henrik Stougaard (EL) erklærede sig enig og fandt det meget problematisk, at der blev sendt en afgørelse i høring, som måske slet ikke får politisk opbakning, og Gitte Simoni (DF) fandt fremgangsmåden mystisk og mente, at det er et demokratisk problem.

En klemme på Nymølle For Jeppe Trolle (R) var sagen nu ret ligetil. Vejen ligger oven på grus, der skal graves, og det passer fint med kommunens overordnede planer.

- Der er ikke rigtig nogen, der rammes af det her. Den eneste årsag til at være imod skulle være, at man vil have en klemme på Nymølle i andre sammenhænge, og dén procedure bryder jeg mig ikke om. Det burde vi holde os for gode til i Roskilde Kommune, sagde Jeppe Trolle.

- Det er for tykt! replicerede Lars-Christian Brask (LA).

- Selvfølgelig skal vi bruge den løftestang, vi har fået, i forhandlingerne med Nymølle. Det ville være dumt ikke at gøre det. Det hele bør forhandles samtidig, og hvis vi giver dem denne her stump, har vi ikke dét at forhandle med i den samlede løsning, sagde Lars-Christian Brask.

Spændte selv ben Borgmester Tomas Breddam (S) var klar til at lukke sagen, som han fandt, at der var gjort alt for at spænde ben for, men alligevel endte det med at være ham selv, som med hjælp af Daniel Prehn fik skabt så meget tvivl om, hvad der egentlig var lagt op til at beslutte nu, og hvad der skulle tages stilling til, når sagen kommer op igen.

Den tvivl gjorde, at der pludselig opstod en forbrødring om at udsætte enhver stillingtagen, indtil høringsperioden er overstået - en forbrødring, som Liberal Alliance dog ikke deltog i.

Det betyder, at når dagsordenen til næste byrådsmøde bliver lavet, vil nedlæggelsen af en del af Lykkegårdsvej igen være at finde blandt sagerne - for fjerde gang i træk.

