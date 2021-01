Der skal inden alt for længe graves grus på Darupvej, men hvor skal lastbilerne køre, når de skal til og fra grusgraven? Lige nu tegner det til kørsel ad Darupvej mod Roskilde, men 14 dage om året er vejen spærret på grund af Roskilde Festival, og vejen bruges i dag af et stigende antal gæster til Himmelsøen, og mange af dem kommer på cykel. Foto: Lars Kimer

Grus fra Darup skal ad Darupvej - men også det er farligt

Med en ny grusgrav på vej på Darupvej »mellem« dyreinternatet og idrætscenteret er bekymringen for lastbilerne stigende. For hvor skal de køre hen, når de skal til og fra?

Ind fra Hovedvejen virker ikke som en fornuftig løsning, da det er tvivlsomt, om lastbilerne kan klemme sig igennem den lille tunnel under jernbanen. At køre vejen Darup-Kampstrup-Vor Frue giver allerede nervøse trækninger i landsbyerne, hvor beboerne i Vor Frue og Kamstrup allerede nu oplever lastbiltrafik til Thermofischer, det tidligere Nunc. Kan lastbilerne så køre nordover ad Darupvej og op til motorvejen ved Køgevej?

- Specielt festivalen vil blive påvirket med den måde, festivalpladsen er indrettet nu, hvor der spærres af, og Darupvej er en hovedvej mellem camping- og musikplads. Vi skal have talt med både festival, om hvilke løsninger de ser, og med grusfirmaerne. Kunne man lave en aftale om, at der ikke graves grus i den nye grav i en periode omkring festivalen? At have festivalgæster, der blander sig med gruslastbiler på Darupvej, er ikke en cocktail, jeg vil bryde mig om, siger Jens Børsting.