Se billedserie Direktør Allan Johansen fra Materialepladsen, med den simple brugsanvisning, som man kommer til at møde, når man kører ind på pladsen. Bag ham til højre ses den minilæsser, der er til rådighed for pladsens kunder. Foto: Jan Partoft

Grus døgnet rundt på Vestre Hedevej

Roskilde - 20. april 2021 kl. 15:33 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Selvbyggere og håndværkere får nu muligheden for at købe grus, sten og andre af den type materialer på en døgnåben selvbetjeningsplads på Vestre Hedevej 26. Virksomheden Materialepladsen A/S åbner fredag 23. april klokken 8 pladsen.

- Pladsen er baseret på selvbetjening, siger direktør Allan Johansen fra Materialepladsen.

- Man vejer sin bil, når man kører ind og igen bagefter, når man har læsset med det man skal bruge. Så bliver prisen udregnet.

Skovl eller grab

Pladsen er indrettet med båse til de forskellige former for sten, grus, sand. De fugtfølsomme materialer som flis og spagnum kommer til at ligge under tag.

- Der er to muligheder for at læsse på sin hænger, enten kan man gå i gang med en skovl, eller man kan bruge den minilæsser vi stille til rådighed, siger Allan Johansen.

- Vi kan se på vores to andre pladser, at minilæsseren er meget populær, folk står gerne længe i kø for at bruge den, selv om det ville være hurtigere, hvis de i stedet for gik i gang med skovlen.

Pladsen er nyindrettet fra bar mark. Selv om der er tale om en selvbetjeningsplads, som i høj grad bygger på tillid, er pladsen også videoovervåget.

- Men vi regner da med at folk i Roskilde opfører sig lige så pænt, som dem i Næstved og Ringsted, hvor vi har vores øvrige pladser, siger Allan Johansen.

Vejer mere end grus

Vognvægten, som bruges til at udregne den betaling, man skal betale for sit køb, har flere muligheder. En af dem er, at man kan få vejet sin campingvogn eller en anden hænger, så man er sikker på, at ens vogntog ikke overskrider vægtgrænserne, eller at campingvognen eller hængeren er overlæsset.

Materialepladsen er en af tre virksomheder, der indretter sig på matriklen. Direkte ud til Vestre Hedevej åbner der om kort tid en YX-tank og bag Materialepladsen bygger vognmandsfirmaet Frede Andersen & Søn deres nye hovedkvarter. Praktisk for Materialepladsen, da vognmandsfirmaet kører for pladsen.